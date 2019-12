TRÊS DELEGADOS PODEM SER CANDIDATOS A PREFEITO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

17/12/19 - 06:28:25

A movimentação dos partidos em relação às eleições municipais de 2020 começou e os nomes começaram a aparecer.

Em Aracaju, pelo menos três delegados devem disputar a Prefeitura de Aracaju. Até o momento, as informações são de que os nomes seriam Daniela Garcia (Cidadania), Paulo Marcio (ainda sem partido) e nesta segunda-feira (16), apareceu o terceiro nome da também delegada, Georlize Teles (DEM).

Sobre o nome de Georlize, no mês de setembro, José Carlos Machado disse que “por que não pensar na candidatura da delegada Georlize”.

A delegada Georlize Teles, ex-secretária de Segurança, disse nesta segunda-feira em conversa com o DEM, que está disposta a encarar o que for definido pelo partido. A delegada afirmou que se decidir pela candidatura, vai se integrar de corpo e alma, com o apoio da legenda.

Com informações do jornalista Diógenes Brayner, na coluna Plenário