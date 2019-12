Uninassau Aracaju é credenciada como Centro Universitário

17/12/19 - 15:49:46

Instituição alcançou a mudança de status após criteriosa avaliação do MEC

Por Suzy Guimarães

Por meio da portaria nº 2144, de 12 de dezembro de 2019, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), credenciou a Faculdade UNINASSAU Aracaju como Centro Universitário. A Instituição de Ensino Superior (IES) adquiriu o novo status após ter passado por diversos critérios de avaliação relacionados a sua estrutura física, de cursos e docência.

Com a mudança, a Instituição adquire autonomia para a criação de cursos de Graduação e Pós-Graduação, passando a funcionar como UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju. Ela também pode implementar e ampliar ações de pesquisa e extensão sem que seja necessária a aprovação do MEC.

O diretor da Instituição, Paulo Rafael Nascimento, observa que a IES alcançou nota máxima no MEC, o que reforça o compromisso com a sociedade, professores e alunos. “O novo Centro Universitário mantém o foco no ensino de qualidade, visando a inserção de seus alunos no mercado de trabalho por meio do conceito de trabalhabilidade e todas as ações implementadas por docentes e discentes”, ressalta.

“O novo status é motivo de grande alegria para nós pois vem como reconhecimento do trabalho realizado e também para povo sergipano, que tem acompanhado o crescimento da IES no estado de Sergipe”, concluiu.