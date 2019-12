Vereador Jason Neto faz indicação para melhorias no CEASA de Aracaju

17/12/19 - 14:10:50

Há alguns meses, o vereador Jason Neto (PDT) esteve visitando o Centro Estadual de Abastecimento (CEASA) e ouviu os pedidos de melhorias dos feirantes que trabalham no local. Na época, os feirantes pediram a instalação do cash do banco Banese e, sobretudo a reforma da pavimentação interna do local.

Diante a situação, o vereador fez a indicação de asfaltamento da área e será encaminhada a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb). “Esse foi um pedido feito pelos comerciantes do CEASA. A área de estacionamento esta muito desgastada. Há um grande fluxo de pessoas que vão fazer suas compras e o local não está adequado. O asfalto já está velho e com muitos buracos. A situação fica complicada para idosos e deficientes que pretendem frequentar o local”, disse Jason Neto.

O presidente da associação dos comerciantes do CEASA, Edmilson Almeida, disse que o fluxo de pessoas é grande e a reforma precisa ser feita. “O local precisa de muita melhoria, mas o asfaltamento da área interna vai fazer com que as pessoas venham fazer suas compras com mais segurança”, afirmou.

Foto assessoria

Por Élida Fruteira