CUT CONVOCA SERVIDORES PÚBLICOS PARA LUTA CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

18/12/19 - 05:00:12

Na porta da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), em assembleia geral unificada, várias categorias do Serviço Público Estadual decidiram, na segunda-feira (16/12), que estão em estado permanente de mobilização na luta contra a Reforma da Previdência de Belivaldo.

Na segunda, os trabalhadores dialogaram com os deputados estaduais, na manhã desta terça-feira (17/12), logo cedo, teve panfletagem e ato na porta do Ipesaúde. Ainda pela manhã, os servidores continuaram em estado de vigília, ocupando as galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe e conversando com deputados estaduais sobre a Reforma da Previdência de Belivaldo.

“A Reforma da Previdência de Bolsonaro obriga apenas que os estados façam uma adequação de alíquota e não o que Belivaldo quer: alterar profundamente os direitos dos servidores. Os deputados têm uma responsabilidade com os servidores e seus familiares de não aprovar esta reforma. Não tem nenhum tipo de obrigação de Belivaldo fazer reforma agora. A Reforma de Belivaldo amplia a idade das mulheres em 7 anos para se aposentar, as mulheres são as mais prejudicadas; enquanto os homens terão que trabalhar mais 5 anos para se aposentar”, denunciou o presidente da CUT/SE, Roberto Silva.

O movimento sindical tem conversado com deputados e com a população de Sergipe para explicar os problemas da proposta. “Essa reforma não tem regra de transição e acaba com a paridade dos servidores da ativa e aposentados, prejudicando principalmente os aposentados. Isso permite que o estado dê aumento a quem está na ativa e não dê aos aposentados. Como o governo tenta criminalizar os aposentados pela crise fiscal do estado, o que vai acontecer é que os aposentados terão um achatamento salarial como nunca tiveram”, acrescentou o presidente da CUT/SE.

Roberto Silva também alertou que além de equivocado este debate está antecipado, visto que o prazo para adequação da alíquota é 31 de julho de 2020. “Não tem necessidade de correria para o governo fazer isto agora. É final de ano, os servidores querem ter um momento tranqüilo com suas famílias e o governo quer aproveitar esse momento para aprovar esta reforma da previdência estadual nas carreiras. Para nós é uma armadilha para vencer o poder de mobilização dos servidores, por isso a gente convoca os servidores a se somarem nesta luta, depois não vai adiantar chorar pelo leite derramado. A hora de lutar é agora”.

Confira a agenda de mobilização e luta para os próximos dias:

– Dia 18/12, quarta as 06h30 panfletagem em frente ao IPES e as 09h vigília na Assembleia Legislativa;

– Dia 19/12, quinta ato e vigília às 08h na Assembleia Legislativa:

– Dia 26/12, quinta ato e vigília às 08h na Assembleia Legislativa.

O momento é de luta, unidade e resistência contra essa reforma perversa que visa atacar os direitos dos servidores. Todos e todas à luta!

Por Iracema Corso

Foto ilustração