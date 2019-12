A CONVITE DE BOLSONARO, HELENO SILVA PARTICIPA DE CULTO EM BRASÍLIA

18/12/19 - 05:32:46

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Heleno Silva (Republicanos), participou nesta terça-feira (17) em Brasília, do Culto de Ação de Graças no Palácio do Planalto com vários líderes de Igrejas evangélicas de todo o país.

Heleno Silva diz que o convite foi feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro e lá foram feitas orações pelo Brasil. “Fomos convidados pelo presidente Jair Bolsonaro, quando na oportunidade, oramos pelo nosso Brasil. Estamos prestes a iniciar mais um ano e os desafios para melhorar a vida do nosso povo são inúmeros. Fé e trabalho! É dessa forma que pretendemos trabalhar em 2020 para levar dias melhores a todos os sergipanos”, disse Heleno.