Arte na Escola: Teatro Tobias Barreto receberá o espetáculo “Nossas Raízes”

Após o sucesso em Nossa Senhora do Socorro, o Teatro Tobias Barreto, na capital sergipana, receberá, nos dias 21 e 22 o espetáculo Nossas Raízes do Programa Arte na Escola. O Programa Arte na Escola é vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Semed) e beneficia alunos das comunidades e estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Conforme aponta a secretária Municipal de Educação, professora Josevanda Mendonça Franco, o Arte na Escola é um importante instrumento da melhoria da qualidade da educação.

“A arte contribui na construção desse processo de formação do indivíduo. Por meio da meio da dança, e outras manifestações artísticas, é possível transformar para melhor a vida de crianças e adolescentes”, apresenta Josevanda Mendonça Franco.

O Programa Arte na Escola colabora na formação dos estudantes ao permitir a imersão no universo artístico. A iniciativa contribui de maneira significativa para o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes.

A iniciativa tem 15 anos de existência e, ao longo da sua história, já se consolidou e conquistou destaque no cenário cultural sergipano. O Programa realiza um trabalho ao longo do ano e a culminância é com os espetáculos no final do ano. Aproximadamente 1.100 integrantes irão se apresentar.

Espetáculo “Nossas Raízes”

A coordenadora do grupo de dança, Anúbia Tavares, explica que todos os anos o espetáculo conta com temáticas pedagógicas que colaboram na formação do indivíduo. “A temática deste ano se volta para a construção da própria identidade, pela valorização do povo socorrense”, apresenta.

O quê: Apresentação do Espetáculo Nossas Raízes, do Programa Arte na Escola. A iniciativa beneficia mais de mil alunos da Rede Municipal de Ensino

Quando: no sábado e domingo, 20 e 21 de dezembro

Onde: no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju

