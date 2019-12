Atacadistas distribuem presentes natalinos para 200 crianças

18/12/19 - 12:48:14

As comemorações do natal já estão acontecendo nas comunidades menos favorecidas de Aracaju. Os empresários do comércio atacadista e distribuidor, representados pelo Sincadise, realizaram na terça-feira (17), uma grande ação de distribuição de presentes e lanches para as crianças da comunidade Dona Caçula, no bairro Lamarão, zona norte de Aracaju, em uma festa que já é tradição na região.

Nesta edição da Campanha Social de natal, o Sincadise distribuiu mais de 200 brinquedos para as crianças, que foram entregues na paróquia local, pelo Papai Noel e pela diretoria do sindicato. A festa contou com distribuição de brinquedos e roupas para as crianças que também brincaram com um parque de diversões itinerante, com tobogã, escorregador, pula-pula, entre outros brinquedos disponibilizados para a alegria da garotada na festa patrocinada pelas empresas associadas ao sindicato. Um bolo com dois metros de comprimento foi servido para as crianças, junto com cachorro quente, iogurte, salgados e doces, e muitas outras guloseimas, durante a tarde de festa. Comemorando a celebração do natal com a comunidade, o presidente do sindicato, Breno França, agradeceu o empenho dos empresários do setor, que fizeram doações de alimentos e brinquedos para a comunidade.

“Celebrar o nascimento de Jesus Cristo é dividir, compartilhar, somar. E é isso que os empresários do comércio atacadista e distribuidor fizeram. Demos presentes para as crianças e alimentos para suas famílias, pois queremos fazer um natal mais feliz para a vida dessas pessoas. Ver o sorriso nos meninos e meninas é recompensador e nos deixa muito alegres por fazermos essa ação de responsabilidade social e cristã. Todos os anos nós fazemos essa festa com as crianças da comunidade, por sabermos que esse é um momento muito aguardado por elas. Os empresários se engajaram, se juntaram e fizeram mais essa grande realização”, comentou Breno França.

A ação foi coordenada pela representante estadual do Instituto Abad, Janda Moriza, que em companhia da executiva do sindicato, Márcia Costa, organizou o evento que marcou o encerramento do calendário de atividades sociais do Sincadise neste ano.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria