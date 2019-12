AUTOR DE ROUBOS EM PINHÃO MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA CIVIL

18/12/19 - 16:29:54

O criminoso reagiu a abordagem policial e não resistiu aos ferimentos

A Polícia Civil do município de Carira, em operação na cidade de Pinhão, identificou o autor de diversos roubos na região. No momento da abordagem, Diego Oliveira Santos entrou em confronto com a polícia e morreu. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 18.

A equipe policial recebeu a informação de que quatro indivíduos armados roubaram aparelhos celulares e dinheiro de várias pessoas em Pinhão. Ao dar início à investigação, foi descoberto que Diego era um dos autores do crime e estava em poder de alguns objetos roubados. Hoje, 18, a Polícia Civil foi até a casa do suspeito, no povoado Lagoa Verde, em Carira, para prendê-lo em flagrante. Porém, ao notar a presença policial, o criminoso reagiu e atirou contra os policiais, que revidaram.

De imediato foi prestado a socorro a Diego, o qual foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Na casa de Diego, foram encontrados alguns aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro roubados na noite anterior.