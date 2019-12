Cidadania do município de Riachuelo começa a definir rumo para 2020

18/12/19 - 10:41:04

Está definido que o Cidadania Riachuelo lançará chapa de candidatos a vereadores nas eleições de 2020. “Estamos atentos às movimentações políticas local e trabalhando nos bastidores há alguns meses no recrutamento de novos nomes que têm potencial para representar bem os riachuelenses”, destaca Silberlan Júnior, presidente do diretório municipal.

O Cidadania Riachuelo pretende anunciar os nomes dos primeiros pré-candidatos no evento de filiação e lançamento do diretório permanente programado para ser realizado no primeiro bimestre do ano vindouro, que deve contar com a presença de autoridades, filiados e simpatizantes.

“Sobre a majoritária não há definição, porém já temos nomes dispostos a enfrentar esse nobre desafio e a possibilidade de candidatura própria da legenda cresce a cada dia. Mas, cabe a ressalva de que política de interior é sempre mais complexa e, por isso, o diálogo e os pés firmes no chão devem ditar o melhor caminho para todos”, ponderou Silberlan.

Em Sergipe o Cidadania é liderado pelo senador Alessandro Vieira, que vem trabalhando intensamente para oxigenar a política do Estado com novas lideranças fichas limpas. “Em Riachuelo, o partido segue recrutando e ainda há espaço para quem está disposto a disputar as eleições municipais do próximo ano”, declarou Eliane Corrêa, secretária do diretório.

Fonte e foto assessoria