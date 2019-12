Governo entrega embarcações e apetrechos de pesca a 196 famílias

Os benefícios chegaram para seis associações de pescadores atendidas com recursos do Projeto Dom Távora, realizado pelo governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri

Pescadores, estudantes e artesãos do Baixo São Francisco somaram-se aos representantes do poder público em um “Abraço ao Rio São Francisco”, na última semana. Realizado pelo Governo do Estado em parceria com Associações de Pescadores, o evento chamou a atenção para a importância do Rio São Francisco para as populações ribeirinhas, num despertar de ações de preservação da mata ciliar e do rio a partir da atividade pesqueira artesanal sustentável. A programação contou também com entrega de barcos, apetrechos de pesca e peixamento do rio.

O ato iniciou com uma bênção ecumênica e a entrega oficial de embarcações motorizadas, apetrechos e equipamentos de comercialização do pescado para 196 famílias dos municípios Brejo Grande e Ilha das Flores. Os benefícios chegaram para seis associações de pescadores atendidas com recursos do Projeto Dom Távora, realizado pelo governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, com investimentos originados de empréstimo internacional conseguido junto ao Fundo internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). “Estes projetos do Baixo São Francisco têm o diferencial de serem os únicos no Brasil apoiados pelo FIDA fora da região do semiárido, a pedido do Governo de Sergipe, por ser uma região com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), logo, de ação prioritária para o Estado”, explica o secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim.

Ao todo foram entregues 98 barcos motorizados, 64 caixas para transporte de peixes, 04 freezers de 500 l., 02 balanças industriais com capacidade para 150 kg, 11 Balanças digitais com capacidade para 50 kg, 172 coletes salva vidas, 172 lanternas para pescas com zoom, 79 cordas de 5m e 10 mm, multifilamento e anti UV, 58 capas de chuva, 351 kits (redes com chumbo, boias, cordas de nylon), 03 notebooks e 03 impressoras. Foram beneficiadas as Associações: de Pescadores do Bom Jesus do Povoado Serrão;da Comunidade Tradicional dos Pescadores Artesanais de Resina; Comunitária do povoado Saramem e Adjacências; de Doceiras e Artesãos do Povoado Saramem; de pescadores do Povoado Serrão; de Pescadores de Brejo Grande.

“Estamos colhendo os frutos do trabalho dos governos de Marcelo Déda, Jackson Barreto e Belivaldo Chagas, no esforço de melhorar o IDH na região. Só por meio do Projeto Dom Távora, o governo estadual já investiu R$ 10,4 milhões na realização de 40 Planos de Investimento Comunitário que estão beneficiando 1.300 famílias em oito municípios do Baixo são Francisco (Brejo Grande, Canhoba, Ilha dasFlores, Japoatã, Neópolis, Pacatuba e Santana do São Francisco). Desse total, cerca de R$ 3 milhões foram aplicados no fortalecimento da cadeia produtiva da piscicultura”, enfatiza André Bomfim.

Peixamento

Como parte da programação, foram lançados no “Velho Chico” cerca de 30 mil peixes, sendo 20 mil da espécie nativa Xira ou Curimatã, como é conhecida pelos pescadores locais, doados pela Codevasf; e outros 10 mil Tambaquis, doados pela Associação Comunitária do Povoado Bolivar. “Essa doação de peixes é também uma maneira de demonstrar nossa gratidão ao Projeto Dom Távora pelos benefícios que tem trazido para os pescadores”, disse Celio da Silva, presidente da Associação do Povoado Bolivar. “Conseguimos os alevinos com a proprietária da Aquasouza Criação de Peixes Ltda, Eliane Cristina, do município Propriá”, acrescentou.

Comitê do Turismo

Durante o evento, a Secretaria de Estado do Turismo e a Secretaria de Estado da Agricultura lançaram a sugestão de criação de um Comitê Gestor da Rota do Turismo na Foz do Rio São Francisco. “A ideia do comitê é fomentar a economia local a partir das potencialidades naturais, artesanato e culinária da região. As ações integrarão os projetos de pesca e artesanato atendidos pelo Governo Estadual, por meio do Projeto Dom Távora”, explicou o secretário André Bomfim.

