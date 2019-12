INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DIVULGA DATAS DE RECESSO DE FINAL DE ANO

18/12/19 - 14:13:52

Unidades estarão fechadas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro; além do dia 1º de janeiro

O Instituto de Identificação de Sergipe não funcionará durante as datas festivas deste final de ano. De acordo com o Decreto Estadual de Funcionamento, nos dias 24 e 25 de dezembro e nos dias 31 de dezembro e 1º de Janeiro todas as 43 unidades estarão fechadas.

De acordo com as informações, o próprio sistema de agendamento bloqueou essas datas. “Se por acaso, por algum erro, teve geração de senha para esse período o cidadão será atendido nos dias subsequentes do feriado”, explica o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes.

O diretor ainda reforça que o Instituto de Identificação de Sergipe não está somente localizado em Aracaju, mas também em mais de 40 unidades distribuídas em todo o estado. “Recomendamos que o cidadão confira a lista dos postos de atendimento do Instituto de Identificação mais próximo, pois nem sempre há necessidade de procurar a sede do Instituto na capital”, completou o papiloscopista Jenilson.

Clique aqui e confira lista dos postos de atendimento

Foto SSP