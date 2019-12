Janier Mota é homenageada pela Associação Sergipana do Ministério Público

18/12/19 - 06:21:14

Na última segunda-feira (16), a deputada estadual Janier Mota, junto a outros colegas parlamentares, recebeu a Comenda Valdir de Freitas Dantas, que homenageia membros da sociedade que contribuem para o engradecimento do Ministério Público.

A honraria foi concedida pela Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP) e a parlamentar falou sobre a satisfação em recebê-la. “O Ministério Público é uma instituição extremamente importante dentro do processo democrático e fundamental para a garantia de direitos fundamentais. Por isso, é verdadeiramente uma honra ter sido contemplada e reafirmo meu compromisso com o órgão”, disse.

O promotor e presidente da ASMP, Nilzir Soares, explicou que a instituição passa por um período interno difícil e por isso, foi fundamental homenagear os parlamentares que apoiaram e apoiam o fortalecimento da democracia. “Sem firmar nenhum compromisso ideológico com a Associação, essas deputadas e deputados nos apoiaram e não poderíamos deixar de oferecer esse gesto de gratidão”.

Também receberam a Comenda as deputadas: Diná Almeida, Maria Mendonça e Kitty Lima; os deputados: Georgeo Passos, Luciano Pimentel, Dilson de Agripino e Iran Barbosa; os jornalistas: Paulo Souza e Cláudio Nunes.

Por Assessoria Parlamentar