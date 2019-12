MORADORES PROTESTAM E FECHAM A PONTE PRÓXIMO AO BAIRRO SÃO CONRADO

18/12/19 - 05:59:45

Moradores do bairro São Conrado fecharam no inicio da manhã desta quarta-feira (18) a ponte na Avenida Heráclito Rollemberg, em Aracaju, em protesto a problemas na rede de esgoto da região. Fogo foi ateado a pneus e colocados na via.

Os manifestantes alegam que as taxas de esgoto cobradas na localidade estão com valores abusivos, por outro lado, a rede de esgoto está completamente obstruída.

Ao tomar conhecimento da manifestação, a assessoria da Deso informou que irá solucionar os problemas.

representantes para dialogar com os moradores sobre as taxas supostamente abusivas.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o acesso sentido Distrito Industrial de Aracaju (DIA) está interditado. A Polícia Militar está no local e tenta negociar com os manifestantes.

Foto grupo whatsapp PM2 INFORM