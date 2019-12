Motorista de Topic é ferido com golpes de faca dentro da rodoviária velha em Aracaju

18/12/19 - 08:56:00

Um motorista de uma Topic que faz a linha Aracaju para Divina Pastora, foi vitima de tentativa de homicídio no inicio da manhã desta quarta-feira (18) dentro do Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, a rodoviária velha, como é conhecida, no centro de Aracaju.

As informações passadas por populares são de que o motorista estacionou o veículo na rodoviária e quando se preparava para descer, dois homens usando capacetes se aproximaram e tentaram arrombar a porta da topic.

O motorista conseguiu descer e, quando correu para entrar em um guichê, acabou sendo atingido por três golpes de faca. Em seguida, a dupla correu tomando rumo ignorado.

A vitima foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não corre risco de vida.

Até o momento não se sabe o motivo da tentativa de homicídio e ninguém foi preso.