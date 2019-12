MILITÂNCIA SOCIALISTA EMITE NOTA SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO GOVERNO

O Partido dos Trabalhadores é contra a REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

O Partido dos Trabalhadores desde a sua origem existe para defender os interesses da classe trabalhadora, dos desempregados, dos pobres, das minorias.

O maior Partido de esquerda das Américas realizou, nos últimos anos, enfrentamentos duros, corretos e necessários ao golpe de Estado, ao governo do golpista Temer e ao governo federal, eleito através de fraudes, do neo-fascista Bolsonaro e, por consequência, às suas medidas que atacam os direitos trabalhistas e previdenciários do povo e o seu projeto de Estado Mínimo que objetiva retirar a obrigação estatal de fornecer serviços públicos gratuitos e de qualidade na educação, saúde e assistência social para a classe trabalhadora, bem como autorizar a devastação do meio ambiente e a dilapidação das riquezas nacionais, entregando-as ao capital estrangeiro.

Não podem existir dois PT’s, um nacional que está do lado dos trabalhadores, que combate as medidas do governo federal e defende os interesses do povo, e um outro que, em Sergipe, está no governo do estado, ajudando ou sendo neutro diante das medidas governamentais que atacam a classe trabalhadora e reproduzem a política ultraliberal do governo federal.

Em Sergipe a tendência Militância Socialista reafirma a sua posição contrária à Reforma da Previdência, em total acordo e sintonia com a resolução nacional do Partido dos Trabalhadores do dia 22 de março de 2019, que fechou questão em âmbito federal contrária a reforma da previdência.

O nosso parlamentar o deputado Iran Barbosa vem desempenhando um papel importantíssimo de combate à Reforma da Previdência Estadual, posicionando-se contra a PEC N° 07/2019 e contra o Projeto de Lei Complementar N° 20/2019, de forma firme e coerente, cumprindo na íntegra a resolução nacional do nosso Partido.

Por fim, convidamos todos os petistas sergipanos, os servidores públicos, aposentados, pensionistas e a população em geral para no dia 19 de dezembro ocuparmos as galerias da ALESE e acompanharmos a votação do primeiro turno da PEC N° 07/2019. Será a primeira batalha para defendermos o nosso direito a uma aposentadoria justa e digna.