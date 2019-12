Recapeamento asfáltico: Hermes Fontes tem binário ampliado a partir desta quarta

18/12/19 - 06:02:21

Para o avanço das obras de infraestrutura do Projeto de Mobilidade Urbana do Município, a Prefeitura de Aracaju amplia a partir desta quarta-feira, dia 18, o trecho de interdição da avenida Hermes Fontes; e consequentemente o binário montado na via para garantir a trafegabilidade na região. Nos corredores Beira Mar e Augusto Franco também haverá frentes de trabalho nesta quarta.

Por este motivo, para organizar o fluxo de veículos durante a execução deste serviços, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) atuam em todos os locais em obras das 5h às 17h.

Corredor Hermes Fontes

A obra do corredor Hermes Fontes está avançando e, a partir desta quarta, no sentido Norte (Dia/Centro), o trecho entre o cruzamento da via com a rua Campo do Brito e a avenida Barão de Maruim será bloqueado para a execução de serviços. Assim, o binário para a circulação de veículos continuará montado no sentido Sul (Centro/DIA), até a próxima sexta-feira, dia 20, agora entre a rua Euclides Paes Mendonça e a avenida Barão de Maruim.

Corredor Beira Mar

A frente de trabalho de construção do corredor Beira Mar estará nesta quarta na avenida Rotary, próximo aos Arcos da Orla da Atalaia, no sentido praia/Centro.

Corredor Augusto Franco

O serviço de construção da nova ciclovia da avenida Augusto Franco, continua na quarta e quinta-feira, 18 e 19, entre o cruzamento com as avenidas Desembargador Maynard e Tancredo Neves. Não há interdições na via.

Informações e foto AAN