RioMar Aracaju promove a quinta ação solidária Estrelas do Bem

18/12/19 - 06:49:24

Projeto Estrelas do Bem – Ação promovida pelo RioMar Aracaju e MP-SE segue até o dia 22 de dezembro. Para ajudar às instituições beneficiadas, basta participar da pedalada solidária e promover um Natal cheio de alegria para centenas de crianças

Até domingo, 22 de dezembro, o RioMar Aracaju promove a ação solidária Estrelas do Bem. Em sua quinta edição, o projeto muda de formato e ganha um brilho ainda mais especial! Neste ano, a campanha promovida pelo RioMar Shopping, em parceria com o Ministério Público de Sergipe, arrecadou centenas de brinquedos, que irão alegrar o Natal de trezentas crianças de instituições beneficentes localizadas em Aracaju.

Através de uma dinâmica pra lá de divertida, o shopping convida o visitante para participar de uma pedalada solidária, atividade lúdica realizada sobre uma bicicleta durante 30 segundos. Ao alcançar a marca, a Estrela do Bem da árvore de Natal é acesa, e o cliente pode escolher uma criança das instituições beneficiadas para receber o presente.

A ação Estrelas do Bem acontece em frente ao Cinemark, de segunda a sábado das 9h às 22h. Aos domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 12h às 22h. A campanha é válida até o dia 22 de dezembro ou enquanto houver crianças para serem presenteadas.

No dia 23 de dezembro, às 10h, o Estrelas do Bem irá entregar os presentes às instituições CrerSer, Associação Recreativa e Afrocultural Quilombolas, Abrigo Sorriso, Lar Infantil Cristo Redentor e Projeto Recriarte. Vamos juntos levar a magia do Natal a esses pequeninhos!

Fonte e foto assessoria