Sergipe deve registrar 90% de ocupação na rede hoteleira durante o período de réveillon

18/12/19 - 09:46:15

Nos últimos dois anos (2018-2019), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE) atuou pesado para alavancar o setor turístico no Estado. E agora começa a colher os frutos: a ocupação média dos hotéis e pousadas associados está em 85% para as festas desse fim de ano, sendo que as vendas ainda continuam.

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, estima que esse percentual pode alcançar os 90% durante o réveillon. Ele salienta que parte desse resultado se deve ao trabalho realizado pela Associação, em parceria com os hotéis, na divulgação do destino Sergipe fora do Estado. Esse ano, no projeto de capacitação de agentes de viagens de várias cidades do país, foram investidos cerca de R$ 500 mil em recursos próprios.

“Estivemos em Santa Catarina, Goiás, Brasília e São Paulo, por exemplo, para capacitar os agentes de viagens nas vendas do Destino Sergipe. Mostramos os atrativos que existem no estado, que temos uma ampla rede hoteleira, com qualidade, prestação de bons serviços e preços acessíveis”, detalhou.

Este ano a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) entrou em parceria com a ABIH-SE e o número de capacitações e Famtours aumentaram. Este último, também contou com a participação do Sebrae através do Invest Turismo.

Além disso, a ABIH-SE produziu um vídeo institucional com todos os atrativos turísticos de Sergipe para os profissionais de venda. “É o único vídeo institucional falando de Sergipe para fora do Estado. Também investimos no Projeto Vem Pra Sergipe, que divulga pelas redes sociais os pontos turísticos que temos, ressaltando ainda mais nosso potencial”, destaca Antônio Carlos.

NATAL ILUMINADO

Para Antônio Carlos, o Natal Iluminado exerce um papel muito importante na acolhida dos visitantes e dos próprios moradores, deixando a capital mais bonita nessa época do ano. “A iluminação de Natal é uma excelente iniciativa, pois agrada tanto a população sergipana quanto os turistas que nos visitam. Além disso cria mais um atrativo turístico, mais locais de visitação para quem aqui chega. Estão de parabéns a Fecomercio e Prefeitura de Aracaju por esse evento que já faz parte do nosso calendário turístico”, avalia o presidente da ABIH-SE.

Foto assessoria

Por Ascom/ABIH-SE