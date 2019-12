SergipeTec e UFS assinam termo de cooperação voltado às atividades de Ensino

18/12/19 - 13:46:58

É com o intuito de fortalecer a integração entre a academia e os setores produtivos que o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) assinam Termo de Cooperação. A parceria visa desenvolver atividades vinculadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, democratizando as diversas formas de conhecimento, de acordo com um plano de trabalho elaborado, exclusivamente, para isso.

O intuito do convênio é:

Promover ações conjuntas, aproveitando as potencialidades de ambas as instituições; Criar um ambiente de integração e troca de conhecimento entre as empresas juniores, para o intercâmbio de experiências e projetos, com o incentivo à formação e desenvolvimento do espírito empreendedor, com foco na geração de oportunidades profissionais e sustentabilidade da sociedade; Aperfeiçoar, capacitar e fomentar o desenvolvimento de startups, microempresas e empreendedores individuais; Atuar junto às empresas pra realização de cursos e eventos; E desenvolver um programa de inovação tecnológica.

Nos registros: os diretores do SergipeTec, Brenno Barreto (presidente) e Thiago Figueiredo (administrativo financeiro); o reitor da UFS, Prof. Ângelo Antoniolli, e a pró-reitora de Extensão, Alaíde Hermínia.

Por Flávia Nunes

Foto assessoria