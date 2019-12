ÚLTIMO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ANO DISCUTE ESTRATÉGIAS PARA 2020

18/12/19 - 05:13:26

Reunião também dialogou sobre a construção de um calendário anual de eventos

A 36ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Turismo de Sergipe (Fortur), realizada nesta terça-feira (17), no Makai Resort, reuniu representantes de importantes entidades do trade turístico, tanto do setor público, quanto privado.

Na ocasião, foram discutidos assuntos como a votação do novo regimento interno do Fortur e o planejamento do calendário turístico para o ano de 2020.

Além de de deliberar pela criação de um grupo que ficará responsável pela formulação do calendário de eventos do estado, foi abordada na reunião a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para promover cursos de capacitação. Cursos como Marketing Digital, Linguagem Estrangeira Direcionada ao Turismo e Recepcionista foram alguns dos sugeridos para fazer parte da proposta inicial do Senac.

O secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto, comentou sobre a importância do Fortur e quais os assuntos levantados na reunião. “Aprovamos o novo estatuto, discutimos os eventos que iremos participar conjuntamente em 2020, a nova formação e o novo papel que o fórum vai desempenhar perante o desenvolvimento do turismo do nosso estado. Uma série de coisas extremamente importantes foram deliberadas hoje, cumprindo o papel do fórum, que é realmente estar preocupado com as questões macro das estratégias do turismo do estado de forma democrática, na qual todos possam dialogar”, explicou.

O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, Antônio Carlos, afirmou estar com boas expectativas para o ano que se aproxima. “A gente acha que o mercado está voltando ao ritmo normal e esperamos que no verão a ocupação fique entre 90% e 95%. Vamos continuar o trabalho, divulgando e promovendo o estado. Nós temos um destino que todas as pessoas que visitam gostam, com infraestrutura, praia, rios, cânion. Temos tudo e precisamos agora competir com os destinos vizinhos, mas acredito que Sergipe está no caminho certo”, finalizou.

Fonte e foto ASN