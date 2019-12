Vice-consul do Brasil em Singapura discute estratégias para o Sergipe pela Infância

18/12/19 - 07:18:45

Em férias no país, o vice-consul do Brasil em Singapura, Evaristo Nunes participou nesta terça-feira, 17, de uma reunião de alinhamento sobre as ações que serão desenvolvidas pelo programa Sergipe pela Infância no ano de 2020. O convite partiu da vice-governadora Eliane Aquino, que esteve em Singapura em setembro deste ano, com o intuito de que ele pudesse apresentar experiências exitosas e contribuir, ainda que informalmente, com o planejamento e as estratégias de atuação.

“Eu acho que é fundamental que a gente não perca a noção de onde viemos e que possamos retribuir tudo aquilo que recebemos. Eu sou fruto das políticas públicas sergipanas. Estudei em escolas públicas neste estado e quando a vice-governadora esteve na embaixada, em Singapura, me coloquei à disposição para dialogar com a equipe do Governo, fazer uma breve apresentação e traçar um comparativo entre as experiências de lá e a brasileira. Acredito que quanto mais repertório e conhecimento tivermos, ampliando o olhar sobre o mundo, mais chances teremos de qualificar os serviços ofertados à população” pontuou Evaristo Nunes, sergipano nascido em Itabaiana e que cresceu em Ribeirópolis.

“Estive em Singapura, a convite da Fundação Lemann, para participar juntamente com outros gestores públicos, empresários e educadores brasileiros de um Encontro sobre Gestão de Pessoas e Educação e pude ver várias experiências exitosas. Fiquei muito feliz ao encontrar um sergipano sendo vice-consul do nosso país em Singapura e o convidei para, quando viesse a Sergipe, conversar com alguns dos nossos profissionais sobre a realidade daquele país e sobre como podemos nos inspirar em algumas ações”, explicou a vice-governadora Eliane Aquino, que ressaltou ainda que a troca de experiências, com foco nos desafios e nas experiências de sucesso, é fundamental para que o serviço público avance.

A coordenadora do Sergipe pela Infância, Rosane Cunha, ressaltou que a reunião teve como foco definir os pontos prioritários de ação para o ano de 2020 e que os relatos apresentados pelo vice-consul foram bastante proveitosos. “Esse é um momento de alinhamento, definição de estratégias e ações para que em 2020 possamos fortalecer, ainda mais, as ações voltadas à primeira infância em nosso estado. Compreender como Singapura, que se destaca na área de educação, tem atuado nos traz boas provocações”. A reunião, que aconteceu no gabinete da vice-governadora, contou ainda com representantes da Educação, da Assistência Social e da Saúde.

Foto: Danillo França