Assistidos pela AVOSOS e palhaços da U.T.rIso participam do Natal da Gente Sergipana

19/12/19 - 06:49:40

As crianças e adolescentes aproveitaram os atrativos natalinos oferecidos pela programação de natal do museu

A edição 2019 do Natal da Gente Sergipana está sendo uma verdadeira viagem aos natais de décadas passadas, quando as reuniões para comemorar essa época aconteciam nos parques e nas praças sob as luzes de natal e com muita diversão. Para recordar esses tempos, o Museu da Gente Sergipana ganhou atrativos inesquecíveis para quem viveu aquela época, mas que também fazem a alegria das novas gerações.

Brinquedos de parque, a exemplo do carrossel e da roda gigante, além de feirinha, presépio e iluminação natalina são alguns dos atrativos desse natal no museu. E quem veio conferir essa festa cheia de memória e alegria foram as crianças e adolescentes da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS), acompanhados dos palhaços da Unidade de Tratamento do Riso (U.T.rIso), uma das instituições apoiadas pelo Instituto Banese.

De acordo com Fátima Basto, a palhaça Risoleta da U.T.rIso, a visita é uma oportunidade de proporcionar diversão e colocá-los em contato com a cultura. “Além da U.T.rIso ter o Instituto Banese como parceiro, hoje tivemos a chance de trazer as crianças atendidas pela AVOSOS para conhecerem mais de perto a nossa cultura, ainda mais hoje com o museu repleto de diversão e encanto de natal. Foi um momento inesquecível para todos nós”, afirma Fátima.

Cristiane, mãe de Maria Arieli Silva Santos, assistida pela Casa de Apoio Avosos, destaca a diferença que momentos como esse fazem para a recuperação de sua filha. “Ela fica muito feliz, conhece coisas novas, ainda mais nesse tempo de natal e em um lugar tão bonito como esse e com tanta diversão para as crianças. Fica tudo ainda mais emocionante. Arieli está encantada com essa roda gigante”.

A diretora Administrativa e Financeira do Instituto Banese, Leila Cruz, registra a satisfação em receber esse público no Natal da Gente Sergipana. “Foi com grande alegria e satisfação que neste período de festividades natalinas, preparado para todos os públicos, recebemos esse grupo de visitantes tão especial. É prazeroso poder contribuir para um momento lúdico, de diversão e bem estar para estas crianças, ver a alegria estampada nos seus rostos, e a esperança de que tudo vai melhorar”, comemora Leila.

O Natal da Gente Sergipana, que segue até o próximo sábado, dia 21, é realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, através do Museu da Gente Sergipana, com o patrocínio do Banco Banese, Banese Card e Banese Corretora de Seguros, e apoio da Prefeitura de Aracaju. Para mais informações sobre a programação acessar as redes sociais do Museu da Gente Sergipana ou entrar em contato com o Instituto Banese pelo telefone (79) 3218-1551.

Por Tarcila Olanda