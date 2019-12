Belivaldo: “não fui eleito para ser bonzinho; fui eleito para ser governador do estado”

19/12/19 - 09:49:56

O governador Belivaldo Chagas (PSD) fez na manhã desta quinta-feira (19), um balanço de sua administração e voltou a afirmar que a situação financeira do estado continua complicada e que, caso o projeto da reforma não seja aprovado, que há o risco de, a partir do ano que vem, haver dificuldade para o pagamento da folha dos servidores.

Durante a entrevista concedida ao radialista Narcizo Machado, o governador afirmou que respeita a posição de todos sobre o tema, mas a sua preocupação não está na posição ideológica dos partidos políticos e que não irá interferir na decisão dos deputados. “Ninguém é obrigado a concordar comigo”, afirmou.

Sobre a informação de que o Partido dos Trabalhadores se posicionaria contra o projeto da reforma da previdência estadual, Belivaldo afirmou que “este governo é composto pelo PT. A vice-governadora é do PT, tem secretários do PT. O governador sou eu. Governador é governador e ponto. Eu assumo as minhas responsabilidades. Não estou aqui para ser bonzinho. Estou para ser gestor. Eu fui eleito para ser governador, não fui eleito para ser bonzinho”, disse Belivaldo.

Ao afirmar que não faz política pensando em 2022, Belivaldo disse que “me recuso a discutir política enquanto estou no governo”.

Quanto à oposição, Belivaldo Chagas disse que um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa é Georgeo Passos e que a relação é de respeito. “Eu quero que alguém diga que já houve entre Belivaldo e Georgeo Passos algum segundo de falta de consideração e respeito. Até mesmo porque ele é um rapaz respeitoso”, elogiou Belivaldo.

Ao final da entrevista e ser questionado sobre as eleições do ano que vem, o governador voltou a repetir que só falará sobre o assunto em 2020 e chegou a brincar sobre a possível pré-candidatura da delegada Daniele Garcia, à prefeitura de Aracaju, afirmando que “não vi. Não vi falar nada sobre isso. É gente boa e está fazendo um bom trabalho em Brasília”, brincou Belivaldo.