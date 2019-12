Delegacia Regional de Estância elucidou 81% dos crimes letais em 2019

No único caso de feminicídio, autor foi preso em flagrante logo após o crime

Um dia depois de matar José Humberto dos Santos, no início de dezembro, investigadores da Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Estância prenderam Pedro Henrique Lourenço dos Santos, de 28 anos, apontado como executor do crime. Friamente, ele fez o uso de arma branca e matou seu desafeto. Em janeiro, André Passos Santos, 28 anos, foi preso em flagrante pouco depois de matar sua companheira, Maria Jucineide Neres, 52 anos.

A reação rápida da Polícia Civil traz um recado rápido para a criminalidade. Até o momento, em 2019, 81,25% dos crimes violentos letais intencionais foram elucidados pelos investigadores. Detalhando os números, foram 13 homicídios, dois latrocínios e um feminicídio, todos apurados pela Divisão de Homicídios de Estância. A taxa de elucidação leva ao índice de 81,25%. Apenas três casos estão em aberto, mas com as investigações em andamento.

Segundo o delegado Alan Faustino, da Delegacia Regional de Estância, foram feitas 13 capturas, sendo 11 prisões de adultos e duas apreensões de adolescentes infratores, todos os casos relacionados com crimes graves. “O ideal é que o crime não aconteça, mas quando é registrado, nós tentamos imprimir uma atuação rápida a fim de levantar as primeiras informações, prender os responsáveis e apresentar uma resposta rápida pra sociedade”, explicou o delegado.

Ainda segundo Alan Faustino, os números refletem o comprometimento de toda a equipe da Delegacia Regional no combate ao crime e a busca em atender as metas definidas no Planejamento estratégico da Superintendência da Polícia Civil.

