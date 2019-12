Emenda de Amorim garante novos instrumentos para Filarmônica de Ribeirópolis

19/12/19 - 12:54:09

A Filarmônica Padre Manoel Araújo, de Ribeirópolis, recebeu nesta quarta-feira (18), no dia em que o município comemora 86 anos de emancipação política, novos instrumentos musicais, adquiridos com recursos de uma emenda destinada pelo ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) no valor de R$ 108 mil. Foram adquiridos clarinetes, saxofones, trombones, trompa, flautas e trompetes.

Atualmente, a filarmônica possui 40 jovens e crianças integrando a banda e mais 32 em fase de aprendizado na escolinha de música. “Se observarmos a história dos parlamentares, principalmente a nível federal, essa é a primeira vez que um senador destina tantos recursos para um grande número de filarmônicas no estado de Sergipe. Foram vários municípios agraciados com emendas para esta área destinadas por Eduardo Amorim”, destacou o maestro Odair Silva.

“A inclusão desses novos instrumentos permitirá a ampliação do número de alunos, garantindo mais acesso ao ensino da música em Ribeirópolis. Todos os que passaram pela filarmônica tiveram êxito, inclusive muitos se formaram”, complementou o maestro.

O prefeito Antônio Passos (DEM) lembrou o compromisso firmado por Eduardo Amorim de colocar recursos para a Filarmônica Padre Manoel Araújo. “E hoje, no dia em que celebramos a emancipação do município, estamos entregando os instrumentos à filarmônica. Muito obrigado a Eduardo Amorim que, durante todo o seu mandato, esteve à disposição sempre que o procuramos com as demandas do município”, salientou o prefeito.

Para o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a entrega dos instrumentos é mais um benefício do ex-senador Eduardo Amorim para o município de Ribeirópolis, em especial para as crianças e jovens. “A filarmônica da cidade está sendo contemplada com novos instrumentos. Essa também foi uma marca do mandato dele, que sempre destinou recursos para motivar e incentivar os nossos jovens através das filarmônicas. A gente fica feliz de receber esses materiais. Só temos a agradecer a Eduardo Amorim pela parceria que sempre teve com o povo de Ribeirópolis’, reconheceu o parlamentar.

Georgeo lembrou ainda que, durante o período que esteve em Brasília, Eduardo Amorim destinou uma série de recursos para Ribeirópolis, contemplando diferentes áreas. “Inclusive temos obras de pavimentação de ruas em andamento fruto de uma emenda que ele destinou. Também temos máquinas e veículos adquiridos graças ao trabalho de Eduardo, além de parcerias na Saúde”, ressaltou o deputado.

Fonte e foto assessoria