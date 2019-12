GOVERNO DO ESTADO INAUGURA ILUMINAÇÃO NATALINA DO EDIFÍCIO ESTADO DE SERGIPE

19/12/19 - 07:24:21

Também conhecido como Maria Feliciana, o prédio mais alto do estado recebeu iluminação alusiva ao Natal, numa parceria do Governo do Estado com a Energisa

O governador Belivaldo Chagas inaugurou, na noite desta quarta-feira (18), a iluminação natalina do Edifício Estado de Sergipe, também conhecido como Edifíco Maria Feliciana, localizado no Centro de Aracaju (SE).

A iluminação festiva é fruto da parceira entre a concessionária de energia Energisa com o Governo do Estado, que também realizou a iluminação de outros pontos da cidade.

A solenidade contou com a presença de autoridades diversas, além da população que circula pelo centro da cidade, que prestigiou o acender das luzes do prédio, que é um dos ícones da região. Para o governador, parcerias como essa são importantes para resgatar o espírito natalino e atrair visitantes aos principais pontos da cidade.

“Essas ações que estão sendo feitas pela Energisa, em parceria com o Governo, são muito importantes porque despertam na população o espírito natalino, além de atrair visitantes e movimentar nossos pontos turísticos. Agradecemos e enaltecemos sempre essas parcerias, que a Energisa já anunciou que irá ampliar mais ainda no ano que vem. O Governo do Estado também faz sua parte com a programação do Natal da Gente Sergipana, que contribui com a movimentação da região aqui do Centro, e o objetivo é tornar o clima natalino cada vez maior”, afirmou Belivaldo.

Aqui em Sergipe, a Energisa também firmou parcerias semelhantes com a Prefeitura da Barra dos Coqueiros, através da iluminação da Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, e com a Prefeitura de Aracaju, para iluminação do Parque da Sementeira. A concessionária também participa da iluminação da Praça Fausto Cardoso.

“Estamos muito felizes em participar desse projeto junto ao Governo do Estado, trazendo mais iluminação nesta época de tanta movimentação natalina aqui no Centro da cidade. É o edifício mais alto da cidade e estamos agora presentes aqui também, assim como no Parque da Sementeira, na ponte Aracaju-Barra e na Praça Fausto Cardoso”, destacou o gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Wilton Leal.

Fonte e foto assessoria