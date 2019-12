GOVERNO DO ESTADO PEDE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRAIR EMPRÉSTIMO DE R$ 750 MI

19/12/19 - 09:14:23

O Governo do estado enviou um projeto para a Assembleia Legislativa pedindo autorização para tomar empréstimo junto ao Bando Brasil Rural no valor de R$ 750 milhões.

O projeto será lido no plenário da Alese e colocado em votação e, caso seja aprovado pelos parlamentares, o governo tomará o empréstimo com garantia da União.

Ainda segundo o projeto, o dinheiro será usado para pagar apenas empréstimos que tiveram aval do governo federal. Com o pagamento, irá melhorar o perfil de endividamento do estado.