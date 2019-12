Josenilton Nascimento Santos: Professor tobiense é destaque nacional

No Bairro Centenário, Zona Norte de Tobias Barreto, vive com a família o professor de matemática Josenilton Nascimento Santos, o primeiro tetracampeão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP que recebeu, na manhã de hoje (18), uma indicação de Menção Honrosa da Assembleia Legislativa de Sergipe, por iniciativa do Deputado Estadual Dilson de Agripino

Josenilton, 41 anos de idade, formado pela Universidade Tiradentes (UNIT) e egresso do Instituto Federal de Sergipe (IFS), trabalha na rede municipal de ensino de Tobias Barreto e Itabaianinha, ambas no Estado de Sergipe, onde desenvolve um projeto intitulado “Fazer para Aprender e Aprender para Fazer” na área de Matemática.

Sua história de vitórias começou em 2016, nas edições iniciais da ONC (Olimpíada Nacional de Ciências), onde hoje ele é recordista por ter a maior parte de alunos premiados em Sergipe.

Em sua trajetória, primeiro surgiu o prêmio de melhor professor de matemática de 2016, o primeiro dos quatro recebidos pelo professor, onde além de todas as honrarias da competição e o destaque a nível nacional, o professor foi agraciado com uma viagem com todas as despesas pagas no valor de R$ 5.000 mil reais. A partir daí, esse case de sucesso e conquistas não parou.

Participante permanente do Projeto de Melhoria do Ensino de Matemática nas Escolas Públicas, uma parceria entre a secretária municipal de educação de Itabaianinha e a UFS, o professor Joseilton transformou-se num exemplo de educador transformador da sociedade.

Destaque nacional na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), elevou ao cenário nacional a educação do município de Itabaianinha e, consequentemente, a educação do Estado de Sergipe.

Professor recordista em números de alunos premiados por quatro anos consecutivos, 2016 à 2019, na ONC (Olimpíada Nacional de Ciências), Josenilton consagrou-se o primeiro professor sergipano tetra campeão na competição.

Estudante da rede pública ao longo de toda a vida escolar, ele credita o sucesso de sua carreira ao programa “IDEB positivo”, implantado e desenvolvido pela secretária de educação do município de Itabaianinha.

“Sou muito grato a tudo que a OBMEP me rendeu e quero, sempre que possível, retribuir. Não tive muito apoio no início na minha época de estudante. Por isso, quero ser para essas crianças o que me faltou quando tinha a idade delas.”, assim se pronunciou o professor Josenilton após a notícia recebida de mais um título.

Por Assessoria do Parlamentar