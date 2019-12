Jovem jornalista de Sergipe conquista Prêmio 99 de Jornalismo

19/12/19 - 05:34:37

Talentos de São Paulo, Belo Horizonte, Alagoas e Brasília também foram premiados em categoria inédita

A 99, empresa brasileira de tecnologia que faz parte da companhia global Didi Chuxing, anunciou nesta segunda-feira (16/12), em São Paulo, os vencedores da segunda edição do Prêmio 99 de Jornalismo. Os vencedores são de diferentes estados e regiões do país.

Em categoria inédita, a 99 premiou os melhores conteúdos produzidos por Jovens Jornalistas de todo o Brasil, que em outubro participaram do Lab 99+Nexo de Jornalismo Digital.

Ana Luísa Santos de Andrade, de Barra dos Coqueiros (SE), e Mayara Paixão, de Guarulhos (SP), autoras de “Duas iniciativas de deslocamento de crianças para a escola e o que elas dizem sobre direito à cidade”, conquistaram a terceira colocação.

O primeiro lugar ficou com Adriano Cirino, de Belo Horizonte (MG), e Ana Beatriz Damasceno, de Guarujá (SP), com “Quais as perspectivas de navegação para o rio Pinheiros”. A reportagem “Veículos elétricos: solução ou transferência de problema?”, produzida por Felipe Monteiro, de Brasília (DF), e Nathaly Correira, de Maceió (AL), ocupa o segundo lugar.

Os conteúdos produzidos pelos jovens serão publicados em uma série especial no Nexo Jornal, em janeiro de 2020.

Profissionais do Jornalismo

Na categoria Profissionais do Jornalismo, com o tema “O futuro do espaço urbano – o desafio e as possibilidades das cidades brasileiras”, os jornalistas Artur Rodrigues e Fabrício Lobel levaram o primeiro lugar com a série de reportagens “Os donos da rua”, publicada na Folha de S. Paulo. A segunda colocação ficou com Talis Mauricio, da Rádio CBN São Paulo, também com uma série: “Às Margens de um Sonho”. Já o terceiro lugar ficou com jornalistas de Curitiba: “Caximba: Curitiba no Limite”, assinado por Gustavo Schmid Queiroz,

Os classificados em 1°, 2° e 3° lugares receberam prêmios no valor total de R﹩ 32 mil. A relação de vencedores, com os conteúdos premiados e outros detalhes podem ser encontradas no site: http://www.premio99dejornalismo.com.br/.

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 600 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a startup oferece cinco tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Compartilha, serviço de corridas compartilhadas disponível em Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP); e o 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP).

