NÚCLEO DE ENGENHARIA DO CPAC REALIZA VISITA TÉCNICA AO LIXÃO DE CAMPO DO BRITO

19/12/19 - 05:42:05

O núcleo de Engenharia do Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC), em parceria com à prefeitura de Campo do Brito, realizou visita técnica ao lixão do município, no último dia 16, a fim de elaborar o plano de mitigação, com o objetivo de diminuir o impacto e à prevenção de riscos no projeto de reciclagem dos despejos, posteriormente, a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Após análise, o Consórcio irá entregar os respectivos relatórios e projetos à administração municipal, para implementar a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305/2010, na região.

Desse modo, irá auxiliar o município de Campo do Brito, na reciclagem e o avanço do país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Campo do Brito, Médici Santos, participou da visita. ” Realizamos uma visita in loco para analisar e elencar todo o projeto de implementação da coleta seletiva no município, a partir do respaldo da equipe técnica do Cpac. Estamos empolgados com mais um grande projeto em benefício do coletivo e do meio ambiente”, disse.

Fonte e foto Innuve Comunicação