PLENO DO TJ DE SERGIPE APROVA REAJUSTE PARA OS SERVIDORES DO ÓRGÃO

19/12/19 - 11:21:47

O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe aprovou nesta quarta-feira (18), por maioria de votos, o reajuste dos vencimentos de servidores efetivos e comissionados em 3,5%. A proposta segue para apreciação da Assembleia Legislativa e sanção pelo Governador do Estado.

O reajuste aprovado para a data-base, que é janeiro, ficará acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que em 2019 foi calculado em 3,37%.

Outros benefícios

A Presidência do TJSE ratifica o compromisso com o pagamento, também em janeiro de 2020, do bônus relativo ao Selo Diamante. Lembra, ainda, que em discussão com o Sindijus ficou acordado o repasse para os servidores da racionalização de custos promovida pelo Comitê de Grandes Contratações, instituído este ano no TJSE, o qual será revertido para o reajuste do auxílio-saúde, em termos lineares; o que significa um aumento de R$ 114 para todas as faixas etárias.

Além disso, está em discussão com a categoria a majoração dos Adicionais de Titularização e de Qualificação (ações de treinamento).

Informações e foto TJ/SE