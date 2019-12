Prefeitos homenageiam presidente do TCE por contribuição para melhoria das gestões

19/12/19 - 15:04:00

Convidados pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), prefeitos de mais de 20 municípios sergipanos estiveram no Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) nesta quinta-feira, 19, com o intuito de prestar homenagem ao conselheiro Ulices Andrade, que se despede da presidência da Corte ao final deste ano.

Na sala de reuniões do Tribunal, o conselheiro recebeu uma placa que destaca, da sua gestão, o aprofundamento no diálogo e a aproximação aos jurisdicionados no exercício do controle externo, “ouvindo e ponderando, no limite da legalidade, o que proporcionou significativos resultados para a sociedade”.

“Viemos agradecer ao conselheiro Ulices pelo trabalho realizado; durante esses dois anos na sua gestão, o TCE tornou-se um parceiro de todos os municípios, auxiliando, ensinando e corrigindo, sem perder a essência da responsabilidade, da cobrança”, destacou o presidente da Fames e prefeito de Ilha das Flores, Cristiano Cavalcante.

Ao agradecer a homenagem, o presidente do TCE dividiu os méritos com o demais conselheiros e integrantes da Corte. “Essa é uma homenagem para a nossa instituição, pois ninguém faz nada sozinho. Trabalhamos de forma incessante e o resultado foi que triplicamos o julgamento de processes dentro de um mesmo ano”, comentou o conselheiro.

“Nossa gestão foi firme, não flexibilizamos em nada, mas cumprimos a nossa missão de forma pedagógica, discutindo, trazendo as prefeituras para perto, dialogando em prol das gestões públicas”, acrescentou.

Presidente do TCE a partir do próximo mês de janeiro, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro também acompanhou o ato e assegurou que, na sua gestão, o Tribunal seguirá de portas abertas para os jurisdicionados, com disposição para orientar e corrigir falhas.

“Nossa função não é apenas a de punir, mas também de orientar as gestões, para que adquiram cada vez mais conhecimentos”, pontuou.

Já o conselheiro Carlos Pinna exaltou a expressividade do encontro: “Nunca vi uma homenagem tão significativa como essa que é feita hoje ao final de uma gestão”, ressaltou o conselheiro.

As conselheiras Susana Azevedo e Angélica Guimarães, bem como o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, também acompanharam a homenagem e parabenizaram o conselheiro Ulices.

TCE

Foto: Cleverton Ribeiro