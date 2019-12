PREFEITURA DIVULGA UMA PESQUISA DE PREÇOS DE PRODUTOS DE CEIA NATALINA

19/12/19 - 10:10:27

Para oferecer uma referência do preço dos produtos da ceia natalina, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulga uma pesquisa comparativa de preços. O levantamento foi realizado nos dias 17 e 18, deste mês, pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju).

A verificação foi desenvolvida em sete estabelecimentos comerciais da capital e levou em consideração os preços de 24 produtos típicos da ceia natalina, incluindo bebidas e carnes. Entre os produtos pesquisados estão o tradicional panetone, peru, frutas cristalizadas, castanha do Pará, entre outros.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, reforça que o objetivo da pesquisa é orientar os consumidores e estimular a busca prévia por informações. “As pesquisas desenvolvidas pelo órgão apontam variações expressivas de preços entre os produtos comercializados em diferentes estabelecimentos. Com tais informações é possível planejar as compras e, inclusive, economizar”, salientou.

A variação de preços constatada na pesquisa refere-se ao período em que foi realizada a coleta, podendo haver alteração dos mesmos, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções, bem como em virtude da data da compra. O órgão também reitera que lojas de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados.

Confira a tabela completa.

Atendimento

Para esclarecimentos de dúvidas ou denúncias, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Caso o consumidor deseje registrar reclamações na sede do órgão, pode agendar o atendimento presencial por meio do serviço de agendamento online, no site procon.aracaju.se.gov.br, onde terá acesso aos dias e horários disponíveis.

O órgão está localizado na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Foto: Felipe Goettenauer