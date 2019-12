Radialista Carlos Ferreira é campeão do Ibope e melhor âncora, diz FAFJS

19/12/19 - 14:31:04

O jornalista e radialista Carlos Ferreira, acaba de receber mais um prêmio em sua carreira, como o “melhor âncora de programa jornalístico de 2019” com o programa Espaço Livre Noticia, na 1013 FM.

Este é o segundo prêmio que recebo este ano, sendo que o primeiro foi através de pesquisa do IBOPE que lhe deu o título de “campeão” no horário. Sobre essa conquista, Carlos Ferreira diz que “gratidão à minha equipe, diretores e todos os colegas da 103 FM, no programa Espaço Livre Noticias”.

Já o prêmio de melhor âncora foi entregue após pesquisa comandada pela Federação das Associações das Forças Jovens de Sergipe.

O prêmio foi entregue durante solenidade na noite da última terça feira (17) no Next Buziness Clube.

Durante a entrega do prêmio, o radialista acabou emocionando a todos os presentes, ao oferecer o prêmio, à sua mãe, dona Terezinha Santos, de 82 anos

