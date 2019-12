Recadastramento do Censo Previdenciário encerra nesta sexta-feira na SEAD

Termina nesta sexta-feira, 20, o recadastramento do Censo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado que vem sendo realizado na sede da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), que é um dos polos do censo. O atendimento acontece no auditório da SEAD, das 7h15 às 12h e das 13h30 às 16h30, mediante agendamento no site https://www.agendacenso.com.br/sergipe

Desde 11 de novembro que a SEAD vem sendo polo itinerante do Censo Previdenciário, realizando 70 recadastramentos diários de servidores públicos estaduais, aposentados, pensionistas e servidores de empresas públicas e fundações.

Em outros polos, o recadastramento continua até o final de abril de 2020. Até lá todos os servidores ativos, de todos os poderes e órgãos estaduais devem fazer o recadastramento para não terem seu benefício cortado.

Durante o recadastramento, o servidor deverá levar documentos originais de identificação com foto, comprovante de residência, CPF, último contracheque, PIS, PASEP, extrato previdenciário do INSS, título de eleitor, todos os documentos dos dependentes (RG e CPF), certidão de casamento ou união estável e certidão de nascimento dos filhos (se forem menores de idade).

Atualmente a administração pública de Sergipe conta com mais de 69 mil beneficiários, sendo cerca de 35 mil da ativa e 34 mil entre aposentados e pensionistas.

O servidor que não realizar o censo terá o pagamento da sua remuneração ou benefício bloqueado logo após o término do recenseamento, sendo liberado assim que regularizar sua situação.