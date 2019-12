ROGÉRIO É O UNICO SENADOR DE SERGIPE NA LISTA DOS CABEÇAS DO CONGRESSO

19/12/19 - 17:33:42

Na 26ª edição do levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), em que a instituição faz uma pesquisa sobre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional em 2019, o Senador Rogério Carvalho (PT/SE) é mais uma vez único senador de Sergipe a compor a lista dos “Cabeças do Congresso.”.

A habilidade em que o Senador Rogério Carvalho se destaca, segundo o DIAP, e assim como aconteceu na avaliação após os três primeiros meses de mandato, é a de “debatedor”. São aqueles senadores que exercem real influência nos debates e na definição da agenda prioritária.

Também chama a atenção no levantamento do DIAP que dos 29 senadores que estão na lista dos mais influentes, 17 são considerados “Novos Cabeças” porque estão no primeiro mandato.

A experiência é um requisito importante para ingresso no restrito grupo de parlamentares que lideram a tomada de decisão no Congresso, mesmo assim, o Senador Rogério Carvalho no primeiro ano de mandato se destaca entre os mais preparados.