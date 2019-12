SAMU 192 LANÇA EDITAL PARA CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), através do seu Núcleo de Educação Permanente, lançou o Edital do Processo Seletivo 2020 do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para acadêmicos, com a oferta de 28 vagas para alunos dos cursos de medicina e enfermagem do Estado de Sergipe, sendo 14 para cada categoria. As inscrições estarão abertas a partir do dia 1º de janeiro e acontecerão em duas etapas: on-line e presencial.

A primeira etapa das inscrições é on-line e será realizada de 1º a 10 de janeiro. Para se inscrever, o candidato deve acessar o link que consta no edital hospedado na página ou nas redes sociais do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, @nepsamuse (facebook e instagram). “Nessa primeira etapa o candidato escolhe a data da realização da segunda fase da inscrição, a presencial, marcada para os dias 13 e 14, destinada à entrega da documentação e dos dois quilos de alimentos não perecíveis”, informou o gerente do NEP, Ronei Barbosa.

Vencidas as duas etapas da inscrição, o candidato se credencia a disputar uma das 28 vagas como destacou Ronei, informando que a prova acontecerá no dia 18 de janeiro, às 9 horas, na Faculdade Estácio de Sergipe. A referência bibliográfica que irá subsidiar os candidatos está discriminada no edital, bem como todas as informações referentes ao processo seletivo.

O curso de APH foi implantado em 2003 e neste ano de 2020 chega à 29ª e 30ª edições. Com duração de sete meses e carga horária de até 620 horas, será ministrado a partir de aulas teóricas e práticas, bem como plantões junto às equipes de intervenção e regulação. “Nesse período, as exposições dialogadas irão acontecer às terças-feiras, das 19 horas às 22 horas, enquanto as práticas serão aos sábados, das 7 horas às 13 horas”, relacionou Ronei, acrescentando que uma vez por semana o estudante dará um plantão diurno ou noturno.

O gerente do NEP explicou que neste processo seletivo, das 28 vagas ofertadas, 14 serão para o primeiro semestre e mais 14 para o segundo. “Até o ano passado fazíamos dois processos seletivos. Entretanto, entendemos que podemos poupar recursos realizando uma seleção por ano”, disse. Os tutores do curso são o enfermeiro Ronei Barbosa e o médico Carlos Eduardo.

Fonte: SES