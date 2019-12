VALBERTO SÓ DEIXA A SAÚDE EM 1º DE ABRIL PARA DISPUTAR PREFEITURA DE PROPRIÁ

19/12/19 - 18:27:48

O governador Belivaldo Chagas(PSB) em entrevista nesta qunta-feira (19) elogiou a gestão do secretário da Saúde, Valberto Lima, falou sobre sua saída do cargo para disputar a Prefeitura de Propriá. Quanto a pré-candidatura, o goernador disse que “a Secretaria de Saúde é muito complexa, com uma ótima equipe que vem buscando seu rumo”.

Belivaldo disse que inicialmente imaginou que haveria “um leque de candidaturas, e repensando sobre o assunto cheguei à conclusão que Valberto Lima confirmando a candidatura, vou deixar que ele saia da Secretaria no prazo limite de 1º de abril”.

E concluiu: “Não vou criar problemas na Secretaria por conta de candidatura”.