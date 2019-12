André Moura afirma que Alessandro faz um “mandato vazio” e Jackson é “gaga e broco”

20/12/19 - 14:11:19

O ex-deputado federal e atual e atual Secretário da Casa Civil e do Rio de Janeiro , André Moura (PSC) fez duras críticas nesta sexta-feira (20) ao senador Alessandro Vieira (Cidadania), afirmando “ele não está honrando os votos que recebeu e faz um mandato vazio”.

A crítica de André foi feita em entrevista ao radialista George Magalhães, no jornal da Fan, e o ex-deputado disse que, mesmo sem mandato eletivo, consegue verbas para os municípios sergipanos.

Durante a entrevista, André fez um desafio ao senador, afirmando que Alessando Vieira faz um “mandato Vazio” e não fez nada para Sergipe. “Não estou como parlamentar de Sergipe, e mesmo assim, desafio Alessandro a mostrar o que ele fez pelo o Estado em 2019. Até hoje nossa luta por Sergipe tem dado frutos e vários municípios foram e estão sendo beneficiados com obras, equipamentos, recursos e outros investimentos”, afirmou André.

Mas as criticas de André também foram direcionadas ao ex-governador Jackson Barreto (MDB) e que segundo o ex-deputado Jackson “está gagá e broco”, disse André, informando que hoje, Lara Moura, sua mulher, lidera as pesquisas no município de Japaratuba e que “ele nem sabe o que está falando”, ironizou.

Munir Darrage