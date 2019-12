Case altera funcionamento em virtude dos feriados de fim de ano

20/12/19 - 09:06:13

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, em decorrência dos feriados do fim de ano, haverá alteração no funcionamento do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), que segue o calendário do Governo do Estado.

O Case não abrirá na terça e quarta-feira, 24 e 25 de dezembro, ponto facultativo e feriado de Natal, respectivamente. Entre essas datas, na quinta e sexta-feira, 26 e 27 de dezembro, o órgão funcionará normalmente com entrega de senhas das 6h às 13h.

Já no dia 30, excepcionalmente, a unidade não realizará atendimento ao público externo devido ao inventário anual, com levantamento de estoque, conferência dos itens e conclusão do planejamento das ações. Na terça, 31 e quarta, 1º de janeiro, o Case estará fechado devido o Feriado de Confraternização Universal.

