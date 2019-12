Ciclista de 31 anos morre atropelado na zona de expansão de Aracaju e motorista foge

20/12/19 - 07:59:30

Um ciclista identificado como Emerson Santos de Souza, 31 anos, morreu na noite quinta-feira (19) após ser atropelado na rodovia dos Náufragos, na zona de expansão de Aracaju.

As informações passadas pela Companhia de Policiamento em Trânsito (CPTran), são de que o condutor do veículo, que não foi identificado, fugiu do local sem prestar socorro à vitima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo na madrugada de hoje.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Sergipe.