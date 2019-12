CORPO DE BOMBEIROS INICIA PROJETO VERÃO SEGURO NESTE DOMINGO, DIA 22

Ações preventivas na Orla de Atalaia seguem até dia 29 de março

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) inicia no próximo domingo, 22, uma nova edição do Projeto Verão Seguro. O evento acontecerá na Orla de Atalaia, a partir das 8h.

O evento tem como objetivo fomentar ações preventivas que são necessárias a fim de evitar algum acidente para que o público que frequenta as praias nesse período do verão possa ter mais informações a respeito do lugar que vai se banhar.

A campanha inicia no final de dezembro e segue até 29 de março de 2020. As ações que acontecerão aos sábados e domingos terão como cenários o bairro Coroa do Meio, a Passarela do Caranguejo, os Arcos da Orla, o bairro Aruanda e a Orla Pôr do Sol.

Fonte e foto: SSP/SE

20/12/19 - 07:39:29