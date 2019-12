Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio; SENAI Sergipe realiza formatura

20/12/19 - 16:02:58

Alegria e emoção foram os sentimentos que marcaram a cerimônia de formatura dos estudantes do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Logística e Eletrotécnica do SENAI Sergipe. Estas são as primeiras turmas formadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) nesta modalidade de ensino em todo o País.

Os 35 formandos iniciaram os estudos em 2017, e de lá para cá, estudaram ao mesmo tempo, em um único turno, o curso técnico e o ensino médio. O SENAI Sergipe foi o pioneiro do Brasil em colocar à disposição da sociedade esse tipo de modalidade de ensino. “Foi e está sendo, agora com essas duas turmas formadas, uma grande conquista para nós que fazemos parte da equipe técnica e de gerenciamento da Educação Profissional do SENAI aqui em Sergipe. Nesses anos buscamos entregar aos nossos alunos uma formação completa para que eles chegassem até esse momento em que estão vivendo. Todos saem daqui com o conhecimento técnico e do ensino médio, prontos para o mercado de trabalho, atuando de forma diferenciada em suas áreas de formação”, ressalta a técnica da Gerência de Educação Profissional do SENAI, Maria Eulália Martins.

No Brasil, apenas o SENAI Sergipe oferece a modalidade de ensino de Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, no âmbito de escola privada da Rede SENAI de Educação Profissional.

Durante a cerimônia de formatura, a mãe de um dos estudantes, Sheila Nunes, falou em seu discurso da caminhada de sucesso do filho durante o período do curso. “Meu filho já estava matriculado em uma escola, estudando há três dias já. Após uma visita de um irmão meu do Rio de Janeiro, que estudou no SENAI, ele me indicou a tirar meu filho da escola que estava matriculado e colocá-lo no SENAI. E assim eu fiz, pois também era um desejo do meu filho. Foi a melhor escolha que fizemos. Foi um acolhimento maravilhoso de toda equipe pedagógica, a qualidade do ensino, a estrutura da escola, tanto de sala de aula como de laboratórios. Agradeço muito ao SENAI, aos professores e a toda equipe por estar com meu filho durante esses três anos”, comemora a mãe do estudante.

Novos Cursos

Para o ano de 2020 o SENAI Sergipe ampliou as opções de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e está com matrículas abertas. As opções de curso são:

Eletrotécnica (Aracaju);

Multimídia (Aracaju);

Logística (Aracaju);

Programação em Jogos Digitais (Aracaju e Estância);

Desenvolvimento de Sistemas (Aracaju);

Eletromecânica (somente em Estância);

Corroborando com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2014, divulgado pelo IBGE, mostra que de acordo com os dados contidos no Suplemento Educação Profissional, o conteúdo absorvido no curso técnico integrado foi fundamental para que 48,2% dos alunos conseguissem um emprego. A pesquisa ainda mostra que de acordo com 28% dos entrevistados, o diploma fez a diferença para que pudessem ser inseridos no mercado de trabalho.

A experiência do SENAI mostra que os que fazem ensino médio e técnico de forma concomitante têm a oportunidade de comprovar na prática as teorias e conceitos aprendidos no ensino médio e chegar a faculdade ou no mundo do trabalho com mais confiança, segurança, base e maturidade. Para mais informações de como ingressar em um curso no SENAI, acesse o site www.se.senai.br ou entre em contato pelo telefone (79) 3226-7466.

Unidade de Comunicação da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe – Unicom/FIES