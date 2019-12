Deputada Diná Almeida faz balanço de seu primeiro ano no Legislativo Sergipano

2019 foi um ano muito importante para a Deputada Estadual Diná Almeida. Eleita para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, a parlamentar tobiense faz um balanço de sua atuação na Casa do Povo Sergipano. Foram 44 indicações e três Projetos de Lei.

Com o mandato voltado para diversas áreas carentes de atenção no estado, Diná Almeida trabalhou junto ao Governo de Sergipe para levar mais dignidade e qualidade de vida para o povo de Sergipe.

Economia

Sabendo da importância de fomentar a economia do estado, principalmente no momento de crise que vive o Brasil, Diná Almeida se tornou presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação, participando ativamente das discussões a respeito das leis da área. “A Comissão de Economia tem um trabalho muito importante que é o de discutir novas leis orçamentárias, tributárias e econômicas, a fim de melhorar a relação do Estado com o dinheiro público. Com a crise financeira, essa missão da comissão fica ainda mais importante! Aqui é dado o primeiro passo para uma gestão econômica mais inteligente.”, afirma Diná.

Ciente de que a situação financeira de Sergipe, e por consequência, do país, só melhorará com bastante trabalho, a Deputada Estadual Diná Almeida criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Micro e Pequenos Empreendedores, para impulsionar ainda mais a economia sergipana. “Trazer grandes empresas para Sergipe é muito importante, mas ainda mais importante é valorizar o espírito empreendedor do povo do nosso estado. Sabemos da dificuldade que é empreender em nosso país, e sabemos do grandioso papel que as micro e pequenas empresas desempenham na nossa economia, afinal são elas que correspondem à 27% do PIB brasileiro. Foi pensando em promover um melhor ambiente para que novas empresas sejam criadas e as que já estão no mercado possam se desenvolver é que criei essa Frente Parlamentar”, diz.

Tobias Barreto, Capital Sergipana dos Bordados e Dia Estadual do Vigilante

Em seu primeiro ano como Deputada Estadual, Diná Almeida aprovou dois projetos de lei. Natural de Tobias Barreto, cidade no centro-sul de Sergipe, a parlamentar presenteou sua cidade natal com o título de Capital Sergipana dos Bordados, valorizando a bela tradição do município. “Tobias Barreto já era a Capital dos Bordados no coração de todo tobiense. As peças produzidas lá são sucesso e referência não só na região, mas também em vários estados do país. Eu criei a Lei que dá esse título para tornar oficial e assim valorizar o trabalho de homens e mulheres, verdadeiros artesãos das agulhas e linhas, que criam peças lindas”, afirma.

Outro projeto de lei que foi sancionado pelo governador é o que institui 20 de junho como o Dia Estadual do Vigilante. “Essa lei tem a intenção de valorizar e honrar o trabalho de pessoas que dedicam suas vidas à defesa de prédios públicos, privados e que também fazem segurança privada. Sergipanos e sergipanas que cuidam de nós e dos nossos bens”.

Titulação Definitiva dos lotes agrícolas nos perímetros irrigados

Pensando nos produtores rurais dos municípios de Tobias Barreto, Itabaiana, Areia Branca, Malhador, Riachuelo e Canindé de São Francisco, a Deputada Diná Almeida protocolou indicações ao Governo de Sergipe para que, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (SEAGRI) e da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO) sejam feitos o georreferenciamento e demarcação dos lotes agrícolas. Esses são os primeiros passos para garantir a titulação definitiva das propriedades. “Os produtores rurais são os responsáveis pela comida que chega em nossa mesa todos os dias. Garantir a certidão de posse de suas terras vai permitir que eles tenham acesso à créditos bancários e outros benefícios oferecidos pelo governo e empresas privadas. Mais do que isso, é uma forma de valorizar o trabalho árduo do homem do campo”, afirma Diná.

Acesso à água, segurança pública e infraestrutura

A dignidade do povo sergipano é uma das grandes prioridades do mandato de Diná Almeida. A deputada afirma estar atenta aos pedidos e solicitações que chegam até ela e trabalha para garantir qualidade de vida para todos habitantes de Sergipe. “Não adianta trabalhar apenas em pautas econômicas e esquecer de outros temas tão sensíveis no nosso estado. Neste primeiro ano de mandato já protocolei indicações ao governo, e estou cobrando diretamente com Belivaldo Chagas, para atendimento em diversas áreas. Quero levar água potável para todos os lares sergipanos, principalmente àqueles no sertão de nosso estado. Por isso solicitei a ampliação do Programa Água Doce e a perfuração de mais poços artesianos. Na segurança pública, através de uma indicação minha, o posto policial do Povoado Olhos d’Água, em Lagarto foi reaberto. Também quero levar uma delegacia especializada em atendimento à mulher para Tobias Barreto”, afirma a deputada, que também é vice-presidente da CPI da Pedofilia.

A preocupação de Diná se estende também às estradas sergipanas. A deputada já teve diversas indicações para recapeamento de rodovias atendidas pelo Governo do estado. “Uma estrada sem buracos e bem sinalizada garante segurança, conforto e tranquilidade para todos. Além disso, novas empresas podem se interessar em vir ao estado, sabendo que as estradas estão em boas condições para o escoamento da produção. Todos ganham!”.

2020

Já planejando o ano seguinte, Diná Almeida se diz pronta e um pouco mais experiente. “2019 foi um ano de grandes experiências e de amadurecimento na política para mim. Aprendi muito nessa primeira etapa do meu mandato aqui na Alese e entro em 2020 com grandes planos e muita vontade de fazer muito mais pelo povo do meu estado”, afirma.

