Deputado Samuel Barreto é homenageado com o prêmio de “Melhores do Ano”

20/12/19 - 12:34:32

O deputado estadual capitão Samuel Barreto, teve o seu trabalho reconhecido mais uma vez e foi homenageado nesta quinta-feira (19), pela por moradores do Bugio, e recebeu o titulo da categoria “Personalidade do Ano” no “2° PRÊMIO MELHORES DO ANO ASCOM BUGIO”.

Samuel Barreto se destacou pelos relevantes serviços prestados à população sergipana e pelo relevante trabalho que é realizado pelo “Batalhão da Restauração”, o qual mantém e dirige e que tem ajudado a centenas de famílias, recuperando pessoas dependentes do álcool e das drogas.

O evento foi realizado no Espaço RR Festas e Eventos, localizado na Rua E 2, n°39, Bugio e ao final foi oferecido aos homenageados e participantes um coquetel.

Ao final do evento, deputado Samuel disse que “estou muito feliz em receber essa homenagem e quero aproveitar para agradecer a toda população sergipana e, em especial, aos moradores do bairro Bugio, onde temos vários amigos”, disse o deputado.