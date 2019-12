Edvaldo Nogueira nega que tenha fechado acordo com PSC

20/12/19 - 10:14:19

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdo) tem evitado falar em sua pré-candidatura à reeleição e, em todas entrevistas prefere dizer que “estou preocupado mesmo é em realizar obras, em transformar a cidade porque fizemos muito, mas ainda há bastante o que ser feito”.

Sobre apoio a pré-candidatura de Edvaldo, as informações são de que o PSC já teria definido que iria apoiar, mas que o anuncio oficial será feito no mês de janeiro, porém a informação parece que não deixou o prefeito alegre. “Não tem ainda formalmente aliança do prefeito com o PSC”.

Edvaldo agradece o apoio do ex-deputado federal André Moura (PSC) que destinou recursos para a capital, porém diz que “cada um estará em seu palanque”

Sobre a continuidade de aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT), Edvaldo diz que acredita que continuará. “Acredito que vamos continuar juntos. Respeito o Partido dos Trabalhadores, é um partido que tenho muita admiração, um partido aliado. Caminhamos juntos há muito tempo e tenho certeza de que continuaremos assim”, afirma o prefeito.