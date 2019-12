Governo abre inscrições para o curso Pré-Universitário 2020

20/12/19 - 13:43:45

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo já podem se inscrever no endereço eletrônico www.seed.se.gov.br, por meio de plataforma que estará disponível a partir do dia 20 de dezembro de 2019 a 13 de janeiro de 2020, com término às 23h59. Estão sendo ofertadas 5.600 vagas e não será cobrada taxa pela inscrição dos candidatos.

No último processo seletivo, 15.871 candidatos se inscreveram para disputar uma das 5.675 vagas ofertadas para o ano letivo de 2019. Esse número superou em 15,8% a quantidade de candidatos inscritos no ano anterior, que foi de 13.360. A expectativa é que as inscrições sejam ainda maiores por conta dos resultados positivos do Préuni

Ao efetuar a inscrição, o aluno deverá escolher o local de prova, o polo em que deseja concorrer à vaga e a Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). O candidato interessado deverá ser egresso da Rede Pública ou estudante concluinte do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino no ano letivo de 2020.

A prova de seleção será realizada no dia 26 de janeiro de 2020, no horário das 8h30 às 13h, e os locais de realização das provas serão divulgados em 20 de janeiro, através do portal do Pré-Universitário.

Prova e resultado

O curso Préuni é coordenado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por intermédio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase).

As provas compreenderão as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação. A prova conterá um total de 60 (sessenta) questões objetivas e uma redação.

A divulgação do gabarito oficial ocorrerá no dia 30 de janeiro, também no portal do Pré-Universitário. Já a lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 18 de fevereiro.

Os candidatos classificados deverão realizar sua matrícula no período de 19 a 21 de fevereiro, munidos de uma fotografia 3×4 recente, bem como a cópia legível dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência; documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio.

Para os candidatos que ainda irão concluir o nível de ensino médio será necessário apresentar declaração atestando que está regularmente matriculado ou apto para cursar a 3ª Série do Ensino Médio regular ou Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio (EJA-EM) no ano de 2019. As aulas estão previstas para começarem em 18 de fevereiro de 2019.

Confira o edital: http://www.seduc.se.gov.br/ARQUIVOS/EDITAL%20N%C2%B0%20029-2019%20PS%20PREUNI%202020.PDF

Foto Eugênio Barreto

Assessoria de Comunicação da SEDUC