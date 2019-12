Iokanaan fecha 2019 aliviado “mas precisará tomar decisões para 2020”

A Prefeitura Municipal de Propriá fechará as contas de 2019 com saldo de dívida paga aos funcionários, fornecedores e outros serviços. O saldo de débito é considerado como administrável, uma vez que demanda de fechamento nos processos. “O que o prefeito precisa mesmo é organizar a parte política, tomar decisões e começar 2020 como nunca antes.”, relatou uma fonte do grupo.

É preciso reconhecer: Um dos pontos mais valorizados que o prefeito cumpriu como compromisso, e até reconhecido por parte da crítica de oposição, é o fato de ter pago mais de R$ 3 milhões da dívida pública do município. Essa situação, que não vinha sendo cumprida, dificultava a relação financeira entre o município e o Governo Federal marcando Propriá como registro de inadimplente e carimbado no CAUC. “Iokanaan é criticado sim, entendemos, mas, há algo que a oposição não quer aceitar e parte da população desprovida de informação séria desconhece. O prefeito preferiu sanear, pagar, as dívidas e retirar Propriá do nome sujo de devedor que estava há mais de dez anos acumulados, coisa que não foi ele que gerou, e o próximo prefeito que entrar deve isso a ele.” (Sic).

Em 2017 Iokanaan tinha esperança de que várias emendas e projetos fosse liberados de Brasília e assim fazer as obras que pretendia. Por entraves da política ou desatenção de Brasília, não aconteceu. Um desses sonhos era a realização de uma Universidade pública em Propriá. Teve ajuda de políticos influentes como o senador Antônio Carlos Valadares, Eduardo Amorim, Maria do Carmo e ouros deputados, não aconteceu até agora e novas aberturas não estão na agenda ou radar do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Sobre a Educação em Propriá foi bem servida. A dedicação de diversos profissionais fizeram integração para promover o ensino de qualidade na rede municipal. A esse respeito o prefeito disse: “Em minha administração, a Educação é prioridade […].” Foi implantado ensino integral em algumas escolas, merenda de qualidade, valorizou o Magistério e concedeu gratificações, etc. O erro nesse campo foi potencializar a Educação com as áreas da Cultura, Esporte e Lazer deixando ações minimas que não contemplaram as propostas de políticas públicas das mesmas. Entretanto, o saldo foi positivo. Veja o que relatou a fonte: “Apesar de entrar aliviado em 2020, ele precisará fazer mudanças ou naufragará.”

Para 2020 a Prefeitura Iokanaan pensa em agir mais forte. Ele mesmo confidencia para alguns que “precisa tomar decisões”. O prefeito não só sabe quem esta com ele politicamente como ainda tem em suas mãos “situações dominantes” contra possíveis “situações”. “Se esquecerem o ódio político, perceberão o que a administração fez sem precisar usar lente de contato. Não tivemos de condições de contemplar a todos com empregos.” Relatou a fonte.

O crédito do Fundo de Participação Municipal (FPM) nesse segundo decênio de dezembro, informado nesta sexta-feira, 20/dez., foi da ordem de R$ 719.310,74, já descontado R$ 169.051,40. O décimo terceiro salário pago antecipadamente a prova de que as contas vão bem e que outros serviços estão garantidos a exemplo da limpeza urbana, medicamentos gratuitos e o pão na mesa de quem trabalha. Não há como negar. Disse a fonte que insiste em não se expor: “O prefeito é ciente que precisa tomar decisões, mas aliviado por conduzir mais um ano fechando as contas. Grande parte da roda da economia, mesma que de forma indireta, deve isso para administração do prefeito. Imagine uma cidade com salários e fornecedores em atraso o caos que não seria. Cabe agora ter consciência e reconhecer. Pretendemos fazer mudanças para melhorar, devemos isso e a política virá depois.”

