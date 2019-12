LAÉRCIO ESTÁ ENTRE OS CABEÇAS DO CONGRESSO PELO 5º ANO CONSECUTIVO

20/12/19 - 15:03:35

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) aponta os 100 deputados e senadores mais influentes no Congresso. Para fazer a classificação dos 71 deputados e 29 senadores o Diap adota critérios qualitativos e quantitativos, que incluem aspectos institucionais, de reputação e de decisão, a partir de postos ocupados, capacidade de negociação e liderança. Laércio é classificado como um dos Cabeças pelo quinto ano consecutivo. Foi o único deputado de Sergipe na lista.

Laércio foi avaliado por ser um bom articulador. “São parlamentares com excelente trânsito nas diversas correntes políticas, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria os credencia a ordenar e criar as condições para o consenso. Normalmente, têm livre acesso aos bastidores, ao poder institucional e alto grau de fidelidade às diretrizes partidárias ou ideológicas do grupo político que integram”, informa o estudo.

Critérios

A equipe do departamento faz entrevistas com parlamentares, assessores legislativos, cientistas e analistas políticos e jornalistas, além de levantamentos relacionados a projetos apresentados e a discursos proferidos. São considerados também resultados de votações, relatorias, intervenções nos debates, frequência de citações na imprensa, análise dos perfis e grupos de atuação.

São considerados também resultados de votações, relatorias, intervenções nos debates, frequência de citações na imprensa, análise dos perfis e grupos de atuação.

“Assim, de acordo com os critérios adotados, não basta o parlamentar ser líder partidário, presidente de comissão, relator de matéria importante, presidir partido político, estar sempre na mídia ou ter arroubos de valentia para ser classificado como “Cabeça”. É preciso, além do cargo formal, que o parlamentar exerça alguma habilidade, que comprovadamente influencie o processo decisório, seja na bancada partidária, na comissão, no plenário, nas decisões de bastidores ou até mesmo em fóruns informais, como as frentes ou bancadas de interesse”, informa o estudo.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita