Obra do corredor Hermes : trânsito será alterado a partir da segunda-feira, 23

20/12/19 - 15:20:14

Devido ao avanço da obra de infraestrutura da avenida Hermes Fontes, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) fará, partir da próxima segunda-feira, 23, novas alterações no trânsito da via. O sentido Centro/DIA da avenida, no trecho entre o cruzamento com a avenida Barão de Maruim e o retorno logo após a rua Frei Paulo, ficará interditado para a execução da obra e os veículos circularão por um binário que será montado no sentido contrário da via (DIA/Centro) para garantir a trafegabilidade na região.

Os agentes da SMTT continuarão na localidade, monitorando o tráfego e orientando os condutores, das 5h às 17h. O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que as alterações no trânsito vão sendo feitas conforme o andamento da obra, para minimizar ao máximo os transtornos para a população. “O binário que está montado na avenida foi reduzido nesta quinta-feira (19), ficando somente no trecho entre a rua Euclides Paes Mendonça e a avenida Edézio Vieira de Melo e a previsão é de que o trânsito seja liberado nos dois sentidos na tarde desta sexta-feira (20), já que na próxima segunda, o serviço passará a ser executado no outro sentido da avenida, havendo uma nova alteração no trânsito”, informa.

Na terça-feira, dia 24, até às 12h, os trabalhos permanecerão nesse mesmo trecho. Na quarta-feira, dia 25, não haverá serviço, por causa do feriado de Natal, mas o trânsito continuará bloqueado no sentido Centro/DIA e em sistema de binário no sentido DIA/Centro.

Rotas Alternativas

Embora o trânsito na Hermes Fontes esteja fluindo, apesar da obra e do trecho interditado na via, a SMTT recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Dessa forma, quem estiver seguindo sentido DIA/Centro pode utilizar como rota alternativa as ruas José de Faro Rollemberg, Américo Curvelo, Construtor João Alves e Lagarto. Já quem estiver no sentido Centro/DIA, pode acessar as ruas Estância ou Dom Bosco e seguir pela avenida Edelzio Vieira de Melo para retornar à Hermes Fontes.

Obra

Durante esta fase inicial da obra, está sendo feita a readequação da rede de água e interligações para as residências e casa comerciais, no sentido. No trecho onde as primeiras intervenções já foram feitas uma camada de asfalto foi lançada provisoriamente para o tráfego de veículos.

Fonte e foto assessoria